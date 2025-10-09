به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه گفت: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، شامگاه سه‌شنبه ۱۶ مهرماه، نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه با همکاری قرقبانان شرکت الغدیر، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی وانت پراید حامل زغال جنگلی غیرمجاز شدند.

هادی رضایی نصرتی افزود: این خودرو در منطقه نصرت‌آباد حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه در حال حمل حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال جنگلی غیرمجاز بود که با رصد اطلاعاتی شبانه‌روزی و اقدام عملیاتی به دام افتاد.

وی گفت: با دستور مقام محترم قضایی، خودروی توقیفی جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل و محموله زغال نیز به نفع دولت ضبط شد.

رضایی نصرتی با تأکید بر استمرار اقدامات نظارتی و حفاظتی در سطح شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از جمله قطع و حمل چوب‌آلات جنگلی، تصرف و تخریب اراضی ملی یا وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را از طریق شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.