رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصرعتباتی گفت: در این پرونده ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میران ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار بازداشت و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شدهاند.
وی افزود: بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از انجام مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شدهاند.