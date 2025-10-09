به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در نخستین اجلاسیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان تربت‌حیدریه گفت: «ضریب جینی خراسان رضوی که نشان‌دهنده برابری توزیع درآمد است، از میانگین کشور بهتر است و در شاخص تورم نیز وضعیت بهتری نسبت به کشور داریم. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان شرایط مطلوب‌تری دارد.

جمشیدی افزود: «با وجود سهم بیش از ۸ درصدی جمعیت کشور، سهم استان از تولید ناخالص داخلی مناسب نیست و میانگین درآمد سرانه شهروندان خراسان رضوی تنها ۶۵ درصد میانگین کشوری است.

او افزود: برای شهرستان تربت‌حیدریه نیز، سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باید انجام شود تا رشد اقتصادی پایدار تحقق یابد.

سرمایه‌گذاری مردمی، موتور محرک توسعه است

نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نظام بودجه کشور به‌تنهایی پاسخگوی توسعه مناطق نیست و باید با جذب سرمایه‌های مردمی و اعتماد به بخش خصوصی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کرد.

محسن زنگنه افزود: حمایت از تولید و اشتغال در شهرستان‌های جنوبی استان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و تسهیل در فرآیند تأمین مالی است.

امضای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در تربت‌حیدریه

در پایان این اجلاسیه، ۲۱ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، خدمات شهری، فناوری، صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های اقتصادی ارائه شد که اجرای آنها می‌تواند نقش مؤثری در رونق اشتغال و توسعه پایدار شهرستان ایفا کند.

همچنین در پایان مراسم، چندین تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری تربت‌حیدریه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه‌های مدیریت پسماند، ساخت پارکینگ طبقاتی، ایجاد شهربازی سازه‌ای دیجیتال، توسعه تبلیغات شهری و راه‌اندازی مرکز نوآوری شهری با همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی به امضا رسید.