کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم و ضرورت احیای دریاچه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم و با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور، جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این همایش رئیس سازمان هواشناسی کشور به ارائه آخرین تحولات اقلیمی جهان و تغییرات مرتبط با آن پرداخت.

وی با اشاره به اهداف توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۵ توسط همه اعضای سازمان ملل متحد تصویب شد، غایت این اهداف جهانی را تأمین "صلح و رفاه برای مردم" دانست.

سحر تاج‌بخش در ادامه، آخرین وضعیت اقلیم در مقیاس‌های جهانی، نقطه‌ای و ملی را بررسی کرد و به تشریح ناهنجاری میانگین دمای سال ۲۰۲۴ نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن، محتوای گرمای اقیانوس‌ها و تغییرات فصلی در میانگین تراز آب‌ها پرداخت.

مقام عالی سازمان هواشناسی، با برشمردن پیام‌های کلیدی وضعیت اقلیمی سال ۲۰۲۴، این سال را گرم‌ترین سال در ۱۷۵ سال سابقه رصد زمین معرفی کرد و الگو‌های جهانی بارش و دما را مورد تحلیل قرار داد. وی همچنین آخرین وضعیت ذخیره آب‌های شیرین را بر اساس داده‌های ماهواره‌ای (مانند داده‌های GRACE) ارائه نمود.

در حاشیه این همایش ملی، آخرین یافته‌های علمی در حوزه‌های تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع آب، پیش‌بینی و مدل‌سازی شرایط جوی، و راهکار‌های مقابله با بحران خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های کنفرانس شامل ارائه مقالات تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در حوزه‌های اقلیم‌شناسی، آبخیزداری، سامانه‌های هشدار سریع و سیاست‌های تطبیق با تغییر اقلیم بود.

شایان ذکر است که در پایان کنفرانس، مسئولان برگزاری با اهدای تندیس، از خدمات و زحمات معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور تجلیل کردند.