به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حکمت‌الله همتی‌نژاد،افزود: سطح زیر کشت لیموترش در شهرستان کهگیلویه به ۴۰۰ هکتار می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح باغات لیموترش در منطقه دشمن زیاری (روستاهای کلات و لیرکک) متمرکز شده است ادامه داد: اجرای دقیق آموزش‌های تخصصی، مدیریت بهینه خاک و به‌کارگیری روش های نوین آبیاری را عامل اصلی افزایش بهره‌وری و کیفیت در این کانون تولید دانست.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: فرآیند برداشت محصول تا اوایل آبان‌ماه در باغ‌های شهرستان کهگیلویه ادامه دارد.