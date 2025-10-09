پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از چهار هزار تن لیمو از باغ های این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حکمتالله همتینژاد،افزود: سطح زیر کشت لیموترش در شهرستان کهگیلویه به ۴۰۰ هکتار میرسد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح باغات لیموترش در منطقه دشمن زیاری (روستاهای کلات و لیرکک) متمرکز شده است ادامه داد: اجرای دقیق آموزشهای تخصصی، مدیریت بهینه خاک و بهکارگیری روش های نوین آبیاری را عامل اصلی افزایش بهرهوری و کیفیت در این کانون تولید دانست.
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: فرآیند برداشت محصول تا اوایل آبانماه در باغهای شهرستان کهگیلویه ادامه دارد.