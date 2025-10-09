به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رسول وطن‌دوست مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه، گفت: ثبت جهانی این بنای ارزشمند نه‌تنها موجب صیانت بهتر از میراث اسلامی و ایرانی منطقه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در ارومیه خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همکاری لازم را برای تسریع در روند آزادسازی عرصه و رفع موانع موجود انجام دهند.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: مسجد جامع ارومیه یکی از شاخص‌ترین بنا‌های مذهبی کشور است که در صورت رفع کامل موانع، می‌تواند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود.

این دیدار با هدف بررسی آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و هماهنگی برای رفع موانع باقیمانده برگزار و بر ضرورت تسریع و فراهم‌سازی مقدمات ثبت جهانی این مسجد تأکید شد.