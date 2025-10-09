تصادف پژو پارس و ساینا در محور پیرانشهر به نقده ۵ مصدوم برجا گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سواری ساینا با پژو پارس در محور پیرانشهر به نقده اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.