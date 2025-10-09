رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ایران، پیشگام مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت جامع خشکسالی در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا افلاطونی در کارگاه آموزشی منطقه‌ای «پیاده‌سازی مدیریت جامع خشکسالی (IDM)؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها» ایران، پیشگام مقابله با بیابان‌زایی در تهر ان برگزار شد ، با اشاره به اهمیت مقابله با خشکسالی و تخریب سرزمین، بر لزوم توسعه همکاری‌های فرامرزی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از دانش بومی در مدیریت جامع خشکسالی تأکید کرد.

وی که ریاست شورای حکام مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی را نیز برعهده دارد، با بیان این که خشکسالی و بیابان‌زایی از مهم‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم هستند که زندگی بیش از سه میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده‌اند، افزود: براساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد، هر ساله یک درصد به سطح زمین های تخریب‌یافته جهان افزوده می‌شود که این روند مهاجرت، ناامنی غذایی و بحران‌های زیست‌محیطی را در پی دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان و سابقه شش دهه فعالیت مستمر در مقابله با بیابان‌زایی، گفت: ایران با اجرای حدود ۸.۸ میلیون هکتار عملیات بیابان‌زدایی شامل نهالکاری، بذرکاری، مالچ‌پاشی، ساخت بادشکن و مدیریت روان آب، توانسته از هزاران کیلومتر راه‌آهن، جاده، شهر و زمین کشاورزی در برابر فرسایش بادی محافظت کند و در زمره کشور‌های موفق آسیا در این زمینه قرار گیرد.

رضا افلاطونی با اشاره به دستاورد‌های همکاری ایران با نهاد‌های بین‌المللی از جمله UNDP, FAO و GEF، گفت: پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در ایران به عنوان یکی از ۱۰ طرح برتر آسیا و اقیانوسیه در زمینه مقابله با بیابان‌زایی با مشارکت جوامع محلی شناخته شده است.

وی همچنین به نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانزدهم کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی در عربستان (۲۰۲۴) اشاره کرد و گفت: در این اجلاس، ایران ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین سند بین‌المللی مقابله با گرد و غبار ایفا کرد و توانست مصوبات کنفرانس بین‌المللی تهران (۲۰۲۳) را به تعهدی جهانی برای کشور‌های عضو UNCCD تبدیل کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به برنامه‌های دولت در زمینه احیای جنگل‌ها و مراتع، گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه، کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک، افزایش ۲۰ درصدی ضریب حفاظت از جنگل‌ها، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۲۰ میلیون هکتار و کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار قرار دارد.

افلاطونی افزود: بدون مشارکت فعال جوامع محلی، روستایی و عشایری، دستیابی به اهداف جهانی حفاظت از آب و خاک ممکن نخواهد بود.

به گفته وی، مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز که تحت پوشش یونسکو در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است با همکاری کشور‌های عضو، نهاد‌های بین‌المللی و بخش خصوصی، تلاش دارد این همکاری‌ها را به برنامه‌هایی ملموس و قابل سنجش تبدیل کند.

رئیس شورای حکام مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تأکید کرد: مدیریت جامع خشکسالی نیز باید مبتنی بر همکاری فرامرزی، انتقال دانش و تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بومی باشد.