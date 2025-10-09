به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمرتضی قریشی گفت: مشمشه یک بیماری نادر و بالقوه کشنده باکتریایی و مشترک بین انسان و حیوان است که تست سرمی این بیماری در اسب‌های اهواز همه ساله در دو نوبت شش ماهه اول و دوم سال صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به دستور العمل سازمان دامپزشکی کشور، مبنی بر خون گیری و انجام آزمایش‌های سرمی برای تشخیص بیماری مشمشه افزود: در نیمه اول امسال از ۱۵۷ رأس اسب باشگاه‌های نگهداری اسب این شهرستان به منظور انجام تست CFT خونگیری به عمل آمده است.

قریشی اظهار داشت: از آنجا که بیماری مشمشه یک بیماری عفونی است و انتقال آن به انسان و سایر تک سمی‌ها از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده و ترشحات آنها صورت می‌گیرد پیشگیری و مراقبت از آن در راستای اهداف سازمان دامپزشکی بسیار مهم است.

رئیس اداره دامپزشکی اهواز در پایان از فعالان این حوزه درخواست کرد قبل از خریداری، حمل و یا استفاده از اسب‌ها در مراسم‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و … نسبت به انجام تست مشمشه و یا درخواست گواهی تست ورزش از صاحب اسب با هماهنگی اداره دامپزشکی اقدام و با رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای ضمن تضمین سرمایه گذاری در صنعت اسب در حفظ و ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش کنند.