به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: در پی وصول چند خبر مبنی بر اینکه یک نفر برای خرید خودرو اقدام به پرداخت زیور آلات تقلبی مشابه طلا می‌کند بلافاصله بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

به گفته وی کاراگاهان پلیس آگاهی استان پس از بررسی موضوع و تحقیقات میدانی، یک نفر عامل کلاهبرداری و خرید خودرو با زیورآلات تقلبی را شناسائی و پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه ماموران در این رابطه حدود ۳۰۰ گرم زیورآلات تقلبی از متهم کشف و ضبط کردند، افزود: متهم در بازجویی‌های پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف کرده که با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

به گفته وی شهروندان به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس توجه کرده و در انجام معاملات از سودجویی کلاهبرداران و جاعلان جلوگیری نمایندضمنا هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.