مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات آسفالت تونل کوه پات تا دهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو، از آغاز عملیات آسفالت تونل کوه پات تا دهدشت خبر داد و گفت: این عملیات از کیلومتر ۱۱۸ تا کیلومتر ۱۳۶ محور پاتاوه – دهدشت به طول ۱۸ کیلومتر در حال اجرا است. وی با بیان اینکه این محور از مسیرهای مهم و پرتردد جنوب استان است، افزود: اجرای این طرح موجب افزایش ایمنی، روانسازی تردد، کاهش زمان سفر و کاهش استهلاک وسایل نقلیه خواهد شد. پیمانجو ادامه داد: این طرح با استفاده از اعتبارات ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور اجرا میشود و در ادامه برنامههای این ادارهکل برای ارتقای سطح خدمات در محورهای اصلی استان است. مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان اظهار کرد: راهداری استان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، بهصورت شبانهروزی در مسیر بهبود زیرساختهای حملونقل و افزایش رضایتمندی مردم گام برمیدارد. گفتنی است، یکی از عمده مشکلات این محور که خطرات بسیار بالایی دارد دو بانده کردن همین محور از کوه پات تا دهدشت است که در سال گذشته شاهد تصادفات منجر به فوت بودیم و همچنین سه راهی این مسیر در کنار پل قلعه دختر که مسیر به سمت قلعه ریسی و دیشموک و یاسوج تقسیم میشود یکی از خطرناکترین نقاط حادثه خیز استان است.