استاندار لرستان بر توجه خانواده‌ها و مسئولان برای تربیت نسل آینده تأکید کرد و گفت: آینده کشور متعلق به کودکان است و باید قدرشان را بدانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید شاهرخی در دیدار صمیمی با جمعی از کودکان به مناسبت روز جهانی کودک گفت: دانش‌آموزان باید در مدرسه با تلاش و پشتکار مسیر پیشرفت علمی را طی کنند، چون آینده کشور در دستان کودکان امروز است.

وی با اشاره به اهمیت تربیت معنوی و اخلاقی کودکان از آنان خواست در انجام وظایف به خدا توکل کنند و به پدر و مادرشان احترام بگذارند.

استاندار لرستان در پایان با تبریک روز جهانی کودک ابراز امیدواری کرد: این نسل در مسیر رشد، سلامت و موفقیت گام بردارد و آینده‌ای روشن برای استان و کشور رقم بزند.