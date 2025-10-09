پخش زنده
صداوسیمای آذربایجان غربی برای پوشش زنده هفتمین مسابقات آسیایی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای و کشتی تمهیدات ویژه ای اندیشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صداوسیمای آذربایجان غربی با پوشش زنده هفتمین مسابقات آسیایی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای و کشتی که با حضور ۱۷ کشور خارجی از ۱۶ مهر در ارومیه آغاز شده است ، جوانان و ورزش دوستان کشور را به تماشای این مسابقات دعوت میکند.
هفتمین مسابقات آسیایی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای و کشتی با شرکت ۱۷ تیم خارجی از ۱۶ مهر به مدت سه روز در ارومیه آغاز شده است. در روز نخست مجمع فدراسیون جهانی برگزار شد و روز دوم مسابقات زورخانهای و جمعه ۱۸ مهر، مسابقات کشتی پهلوانی برگزار می شود .
افتتاحیه این سری از مسابقات با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پنجشنبه ساعت ۱۶:۳۰ و جمعه ۱۸ مهر اختتامیه این مراسم بهصورت زنده از شبکه استانی، شبکه ورزش و شبکه سه سیما پخش خواهد شد. قرار است این رقابتها با حضور بیش از ۳۵۰ ورزشکار، مربی و داور از قاره آسیا، به میزبانی دو سالن ۶ هزارنفری غدیر و سههزارنفری شهیدان آهن دوست ارومیه برگزار شود.
تمهیدات ویژهای برای حضور پرشور تماشاگران بهویژه نوجوانان و جوانان در این رقابتها اندیشیده شده است.