به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد پلیس را یکی از ارکان مهم حفظ امنیت و آسایش عمومی در جامعه دانست و گفت: نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه زحمات و اقدامات چشمگیری انجام داده که تقدیم هزاران شهید غیور و ایثارگر این مرز و بوم موید این ادعاست.

سرهنگ رسولیان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی می‌کوشد کارنامه درخشانی از خود ارائه دهد افزود: پلیس سرباز ولایت و خدمتگزار مردم است و با آگاهی و بصیرت و هوشمندی برای ایفای نقش متعهدانه و ایثارگرانه در ماموریت‌ها با تمام توان در راستای دفاع از نظام اسلامی و مردم تلاش می‌نماید.

وی ایجاد و حفظ امنیت روانی را جزء وظایف و رسالت‌های مشترک رسانه ملی و نیروی انتظامی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی مهاباد ضمن قدردانی از همکاری و تعامل صدا و سیما با مجموعه انتظامی گفت: صداوسیما در نمایش توانمندی‌های پلیس و انعکاس اخبار انتظامی و نیز آگاه سازی جامعه برای پیشگیری از جرائم بسیار اثرگذار است.

مدیرکل صدا و سیمای مهاباد هم در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی و اشاره به اهمیت وجود نظم و امنیت در جامعه گفت: وجود امنیت یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه و آبادانی در جامعه بوده و بدون آن هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

علی عیسی زاده تعامل مجموعه صداوسیما با نیروی انتظامی را خوب و شایسته عنوان کرد و افزود: مشارکت، همراهی، همدلی مردم و هم افزایی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف می‌تواند یاریگر پلیس در تامین امنیت و آسایش جامعه باشد.

وی با اهدای لوح از مشارکت و همکاری نیروی انتطامی با مجموعه صدا و سیمای مهاباد قدردانی کرد.

در این نشست همچنین ضمن بررسی زمینه‌های همکاری پلیس و صدا و سیما با یکدیگر معاونان صدا و سیمای مهاباد از ظرفیت‌های حوزه خود برای تبیین خدمات پلیس سخن گفتند و بر اهمیت ارائه سوژه‌های مناسب و معرفی کارشناسان نیروی انتظامی تأکید کردند.

همچنین مدیرکل صدا و سیمای مهاباد به همراه جمعی از معاونان و مدیران مرکز با عوامل و کارکنان پایگاههای انتظامی مستقر در مجموعه اماکن و فرستنده های شبکه مهاباد دیدار و با تبریک هفته انتظامی از آنان قدردانی کرد.

عیسی زاده در این دیدار با اشاره به منویات رهبری، نیروهای نظامی و انتظامی را مظهر عزّت، امنیت و اقتدار دانست و گفت: امنیت و آرامش خاطر امروز هم وطنان و سرزمین ایران اسلامی مدیون و مرهون زحمات، هوشیاری، بیداری و توان دفاعی نیروهای مسلح است.

وی افزود: ما در صدا و سیما با تولید محتوا، آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، بصیرت افزایی و افزایش سطح دانش جامعه و اطلاع رسانی صحیح و به موقع به ویژه افشای جنایات رژیم صهیونیستی و محکوم کردن حملات متجاوزانه و ددمنشانه این رژیم سفاک برای ایجاد احساس امنیت، آسایش و آرامش به صورت شبانه روز فعالیت می نماییم و نیروی انتظامی هم باصلابت و اقتداردر خط مقدم امنیت قرار دارد.

عیسی زاده در ادامه اظهار داشت نیروی انتظامی و صدا و سیما همیشه در همه صحنه ها حاضر بوده و با همه توان خود در بحران، تعطیلات، سرما و گرما مشغول انجام وظیفه و خدمت هستند.



