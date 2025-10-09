به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده انتظامی استان بوشهر در این آئین با اشاره به اینکه تا همیشه از آرمان‌های شهدا دفاع خواهیم کرد، گفت: شهدای امنیت در سال جاری نقش عمده‌ای در تامین امنیت کشور داشتند و امروز همه گرد هم آمدیم تا به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از خانواده‌های آنان تقدیر کنیم.

سردار حیدر سوسنی افزود: اکنون تامین امنیت داخلی کشور به فراجا واگذار شده و کارکنان نیروی انتظامی وظیفه دارند نسبت به این تامین امنیت اقدامی مهم و جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: هر چه کارکنان نیروی انتظامی حضور پر رنگ تری داشته باشند امنیت مطلوب و بهتری برای مردم رقم می‌خورد و هم اینک در استان بوشهر این امنیت جاری است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر هم در این مراسم با اشاره به اینکه امروز مجموعه مرزبانی با صلابت از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران پاسداری می‌کند، گفت: اکنون کارکنان نیروی انتظامی برای تامین امنیت بسیار تلاش می‌کنند.

سردار خرمدل افزود: پلیس و نیرو‌های انتظامی تا آخرین قطره خون خود از ناموس و مرز و بوم ایران دفاع خواهند کرد.