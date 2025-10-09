به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۴۰۵ از صبح روز ۲۰ مهرماه سال جاری و براساس اولویت بندی انجام می‌شود.

دستگردی در این خصوص گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر است پیش ثبت نام (ثبت نام مقدماتی) از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر با توجه به زمان بندی پیش ثبت نام براساس تاریخ ودیعه گذاری، اولویت، مشمولان تشرف و زمان ثبت‌نام انجام شود.

به گفته وی تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ می‌توانند نام نویسی کنند.

دستگردی گفت: قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان افزود: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر می‌توانند نام نویسی کنند.

به گفته دستگردی درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویت‌های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌های باقیمانده، از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت می‌شود.