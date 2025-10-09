به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته انتظامی جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی و کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی با حضور در مزار شهدای این شهرستان در آرامستان کهنه خانه مزار شهدا ضمن نثار فاتحه مزار این شهدای گلگون کفن را عطرافشانی و گلباران کردند.

سخنرانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی انتظامی این شهرستان در مدح شهدا از دیگر برنامه‌های جنبی این مراسم بود.