در گرامیداشت هفته فراجا جمعی از مسئولان ومردم شهرستان پیرانشهر گلزار شهدا را عطرافشانی و گلباران کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته انتظامی جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی و کارکنان دستگاههای مختلف دولتی با حضور در مزار شهدای این شهرستان در آرامستان کهنه خانه مزار شهدا ضمن نثار فاتحه مزار این شهدای گلگون کفن را عطرافشانی و گلباران کردند.
سخنرانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی انتظامی این شهرستان در مدح شهدا از دیگر برنامههای جنبی این مراسم بود.