شترِ دوکوهانه مغان، گونه ای نادر است که، با برنامه ریزی و اقداماتِ موثرِ سازمان جهاد کشاورزیِ استان، جمعیتِ آن در ایستگاهِ تحقیقاتِ کشاورزیِ منطقه جعفرآباد به ۳۰۰ نفر افزایش یافته، تا امیدها برای احیای این گونه حیوانی بیشتر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شتر دوکوهانه مغان، گونه در معرض تهدیدی محسوب می‌شود که اقدامات احیای جمعیت این گونه حیوانی نادر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ایستگاه تحقیقات کشاورزی منطقه جعفرآباد، و افزایش جمعیت آن به ۳۰۰ نفر، امید‌ها برای احیای آن را افزایش داده است.

آخرین جمعیت شتر دوکوهانه مغان به طور مختص تنها در شمال استان اردبیل پرورش داده می‌شود و طی سال‌های گذشته به علت به علت کاهش جمعیت و خطر انقراض در فهرست جمعیت دامی مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قرار گرفته است.

شتر دوکوهانه موجود در استان اردبیل که تعداد کمی از آنها به جای مانده و هم اینک توسط عشایر منطقه مغان و نیز در دو مرکز سازمان جهاد کشاورزی نگهداری و پرورش داده می‌شود، از جمله گونه‌های نادر حیوانی به شمار می‌رود که برای احیای نسل آن در اقدامات موثری آغاز شده است.

منطقه مغان در شمال استان اردبیل که از دیرباز مهد پرورش و نگهداری شتر دو کوهانه در کشور بوده، آخرین زیستگاه و به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی این گونه نادر حیوانی به شمار می‌رود.

این گونه نادر شتر در سال‌های نه چندان دور در بین عشایر جهت کوچ و حمل و نقل اثاث عشایر از ییلاق به قشلاق و برعکس نگهداری و استفاده می‌شد ولی در سال‌های گذشته با تغییر سبک زندگی عشایری و ماشینی شدن کوچ، جایگاه قبلی خود را از دست داد.