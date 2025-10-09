به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنر‌های سنتی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان، از ۱۱ تا ۱۵ مهر در محل وزارتخانه برگزار شد و زمینه‌ای مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنری به علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان فراهم ساخت.

خلیل رازه افزود: فاریابی با بهره‌گیری از دانش بومی و مهارت‌های اصیل خود، مجموعه‌ای از تولیدات ارزشمند در حوزه بافته‌های داری را در این نمایشگاه عرضه کرد که با استقبال قابل توجهی از سوی بازدیدکنندگان همراه بود.

وی گفت: حضور هنرمندان بوشهری در نمایشگاه‌های ملی، نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و غنای هنر‌های سنتی این منطقه ایفا می‌کند و فرصت مناسبی برای توسعه بازار فروش، تبادل تجربیات و ارتقاء سطح کیفی محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌آورد.