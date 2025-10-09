هوا در آبادان امروز در وضع قرمز و در خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آسمان خوزستان همچنان در محاصره آلاینده‌های صنعتی قرار دارد.

در مجموع آلاینده‌های صنعتی امروز هوای ۱۳ شهر استان را در وضع قرمز و نارنجی قرار داده‌اند.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز، پنجشنبه ۱۷ مهرماه، شاخص کیفی هوا در اهواز روی عدد ۱۵۸، دشت آزادگان ۱۵۴، هویزه، ماهشهر و خرمشهر ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه است.

در این مدت شادگان و شوشتر با ۱۴۹، بهبهان ۱۴۱، آبادان ۱۲۳، باغملک ۱۱۵، ملاثانی ۱۱۰، اندیمشک ۱۰۲، آغاجاری ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.