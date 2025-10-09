لزوم افزایش اعتبارات اشتغال و مسکن مددجویان در کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای ساخت مسکن ملی و راهاندازی ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی، در نشست با سعید زارعزاده، معاون برنامه و بودجه کمیته امداد و مجتبی ذنوبی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات امنیت و هوشمند سازی با معاون کمیته امداد کشور، با اشاره به عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان، اظهار کرد: تخت پوشش قرار دادن پنج میلیون نفر در کشور توسط کمیته امداد، آمار قابل توجهی است و نشان از اعتماد نظام به این نهاد انقلابی دارد.
وی با اشاره به وجود ۸۰۰ نفر مددجوی واجد شرایط ساخت مسکن، افزود: برای تحقق این مهم و صاحبخانه شدن این افراد آماده انعقاد تفاهمنامه با بنیاد مسکن در قالب تفاهمنامه ساخت ۳۰ هزار مسکن کشوری هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همت کمیته امداد در ساخت و تکمیل ساختمان دهدشت، گفت: این ساختمان باتوجه به عمر بالا نیاز به نوسازی داشت و طبق گزارش هماکنون دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و در گچساران نیز ساختمان کمیته امداد وضعیت مناسبی ندارد و میطلبد که در این زمینه نیز اقدام لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به حمایت کمیته امداد از خانواده زندانیان تصریح کرد: در استان تعداد ۵۲۰ خانوار زندانی تحت حمایت کمیته امداد هستند و برخی از خانوادهها نیز به دلیل حجب و حیا با اینکه نیازمند میباشند، برای دریافت حمایت مراجعه نمیکنند که لازم است با حفظ کرامت این خانوادهها نیز شناسایی و تحت پوشش قرار بگیرند.
رحمانی با اشاره به استفاده از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی جهت کمک به مددجویان و حل مشکلات آنان، خاطرنشان کرد: در استان این اعتبارات به سفر اعتبارات سفر رییس جمهور شهید ختم میشود که پیگیر باز کردن باب جدید برای اخذ اعتبارات هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش اعتبارات و تسهیلات بخش اشتغال افزود: برای همه موارد مطرح شده اعم از اشتغال، مسکن و ایجاد نیروگاههای خورشیدی برنامه داریم و اگر از طرف کمیته امداد زمینی برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شود، جهت اخذ مجوز و راهاندازی همکاری لازم را انجام میدهیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی انفرادی و مزرعه آماده همکاری هستیم، گفت: راهاندازی ۶۰۰ مگاوات خورشیدی را در استان برنامه ریزی کرده که ۳۸ مگاوات آن در هفته دولت کلنگزنی شد.
وی با اشاره به تسهیلات اعطایی صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، تصریح کرد: یکی از بیشترین موارد مراجعه به استانداری افرادی هستند که نیازمند حمایت مالی برای حل مشکلات موردی میباشند و این نشان از فشارهای اقتصادی است و به ناچار برخی از موارد را به کمیته امداد ارجاع داده میشود که نیاز است اعتبارات صندوق استان با توجه به حجم مراجعهکنندگان افزایش پیدا کند.
رحمانی به تسهیلات قرض ماندگار صندوق امداد ولایت اشاره کرد و افزود: برای سپردهگذاری در این قالب جهت کمک بیشتر و بهتر به نیازمندان از ظرفیت خیرین استفاده شود و برای این مورد پیگیری لازم صورت میگیرد.
وی به مراجعان لوازم ضروری اشاره کرد و خواستار افزایش سهمیه استان با توجه به حجم مراجعهکنندگان شد و خاطرنشان کرد: تکمیل اردوگاه کمیته امداد در استان نیز نیازمند توجه و همکاری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: به دلیل ماهیت کار کمیته امداد و شناخت بهتر خیرین، لازم است با توجه به مشکلات، بخشی از این ظرفیت به سمت کمیته امداد استان هدایت شود.