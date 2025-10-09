پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی لرستان با توجه به شروع فصل پائیز در خصوص خطر شیوع ویروس تب برفکی در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی زبردست گفت: با توجه به شروع فصل پائیز، کاهش دمای هوا و افزایش فعالیت و قدرت ماندگاری ویروس بیماری تب برفکی، به همه دامداران صنعتی و سنتی استان اعلام میکنیم بیشتر از گذشته، موازین امنیت زیستی و بهداشتی را در واحدهای دامپروری خود رعایت کنند.
وی افزود: طرح واکسیناسیون ایمن سازی دامهای صنعتی و سنتی استان برای سه میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰۰ هزار رأس دام سنگین در استان به صورت رایگان آغاز شده که تا پایان مهرماه ادامه دارد.
زبردست از دامداران خواست برای اجرای این طرح با تیمهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.
بیماری تب برفکی، بیماری ویروسی در صنعت دام و به شدت واگیردار است که به دلیل واگیری بالا در صورت شیوع، به صنعت دامپروری خسارت هنگفتی وارد میکند.