به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، طی حکمی از سوی استاندار البرز محمدباقر فرهند بعنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز منصوب شد.

در متن این حکم از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است که:

جناب آقای محمدباقر فرهند

سلام علیکم

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی به موجب این حکم به سمت مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز منصوب می‌شوید.