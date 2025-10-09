انتصاب مدیر کل جدید روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز
فرهند بعنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، طی حکمی از سوی استاندار البرز محمدباقر فرهند بعنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز منصوب شد.
در متن این حکم از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است که:
جناب آقای محمدباقر فرهند
سلام علیکم
نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی به موجب این حکم به سمت مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز منصوب میشوید.