به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: بیشترین نرخ ولادت در استان به بیرجند با ۲۰.۹ و کمترین نرخ ولادت با ۵.۵ به عشق آباد اختصاص دارد.

محمدزاده از ثبت ۷ هزار و ۳ مورد واقعه ولادت در نیمه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶.۴ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد پسران متولد شده در نیمه نخست امسال را ۳ هزار و ۵۸۶ نوزاد و دختران متولد شده را ۳ هزار و ۴۱۷ نوزاد عنوان کرد و گفت: در این مدت ۴ هزار و ۶۸۵ واقعه ولادت در مناطق شهری و ۲ هزار و ۳۱۸ واقعه ولادت در مناطق روستایی استان ثبت شد.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان میانگین سن مادران را در این مدت ۳.۳ سال و پدران را ۳۴.۶ سال اعلام کرد.

محمدزاده گفت: بیشترین ولادت ها در نیمه نخست امسال با ۲۹.۵ درصد به فرزند دوم خانواده، ۲۶.۳ درصد به فرزند سوم، ۲۸.۲ درصد فرزند اول، ۱۱.۷ درصد به فرزند چهارم و ۳.۸ درصد به فرزند پنجم و بالاتر اختصاص دارد.