به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک شرکت تولیدی ایرانی اقدام به عرضه تایر‌هایی برای خودرو‌های سواری کرده است که با بهره‌گیری از نانوذرات، دوام، ایمنی و کارایی بیشتری در شرایط مختلف جاده‌ای ارائه می‌دهند.

این شرکت، با استفاده از فناوری نانو، گام تازه‌ای در ارتقای کیفیت و کارایی تایر‌های نانویی برداشته و محصولاتی را به بازار عرضه کرده است که علاوه بر انطباق با استاندارد‌های جهانی، ویژگی‌های منحصربه‌فردی برای رانندگان فراهم می‌سازد.

این تایر‌ها دو دسته اصلی از تایر‌های خودرو به شمار می‌آیند که هر یک ساختار و کارکرد خاص خود را دارند. این تایر‌ها به واسطه زاویه ۹۰ درجه‌ای نخ‌های لایه داخلی با خط مرکزی تایر، دارای چسبندگی بالا، مقاومت غلتشی پایین و عمر طولانی‌تر هستند.

این تایر‌ها معمولاً با کمربند‌های فولادی یا نخی تقویت شده و به‌صورت تیوبلس عرضه می‌شوند. چنین ویژگی‌هایی آنها را برای رانندگی در شرایط مختلف از جاده‌های شهری گرفته تا بزرگراه‌ها و حتی مسیر‌های آفرود سبک، ایده‌آل می‌سازد.

در مقابل، تایر‌های دیگر این شرکت با لایه‌هایی از نخ نایلونی طراحی شده‌اند که به‌صورت ضربدری بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

این ساختار مورب و سنتی‌تر نیازمند تیوب است، اما در عین حال انعطاف‌پذیری قابل قبولی برای برخی کاربرد‌ها فراهم می‌آورد. هر دو نوع تایر وظایف مشترکی از جمله تحمل بار، جذب ارتعاشات، انتقال نیرو‌های ترمزگیری و شتاب‌گیری، و همچنین کاهش مصرف سوخت بر عهده دارند.

نوآوری این شرکت در افزودن نانوذرات به آمیزه لاستیکی این محصولات است. نانوذرات به دلیل سطح ویژه بسیار بالا و توانایی برقراری پیوند‌های قوی با زنجیره‌های پلیمری، عملکرد تایر را به شکل چشمگیری ارتقا می‌دهند.

این افزودنی‌ها مقاومت سایشی را افزایش داده و موجب کاهش مقاومت غلتشی می‌شوند؛ عاملی که به صورت مستقیم به کاهش مصرف سوخت منجر می‌شود. همچنین نانوذرات باعث بهبود چسبندگی تایر در شرایط جاده‌ای مرطوب و خشک می‌شوند که تأثیر مستقیمی بر ایمنی رانندگی دارد.

برای اطمینان از کیفیت این تایرها، آزمون‌های مرسوم مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی انجام شده است.

مجموعه‌ای از پارامتر‌های کلیدی از جمله ابعاد، کارایی در سرعت بالا، دوام، عملکرد در شرایط کم‌بادی، مقاومت به پنچری، پایداری طوقه، مقاومت غلتشی، صدای عبوری تایر و ترمزگیری در سطح جاده خیس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج نشان داده که تمامی مشخصات این تایر‌ها در بازه استاندارد قرار داشته و کیفیت محصول کاملاً با معیار‌های جهانی همخوانی دارد.

این دستاورد نشان می‌دهد که تایر‌های نانویی نه تنها در زمینه دوام و ایمنی، بلکه در کاهش اثرات زیست‌محیطی نیز نقش‌آفرین هستند.

کاهش مقاومت غلتشی منجر به کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود. این موضوع در شرایط کنونی که دغدغه‌های زیست‌محیطی و پایداری در صنعت خودرو بیش از پیش اهمیت یافته، مزیتی بزرگ به شمار می‌رود.

از منظر کاربردی، این تایر‌ها می‌توانند در خودرو‌های سواری برای رانندگی شهری و بزرگراهی به کار گرفته شوند. مقاومت سایشی بالا، چسبندگی بهینه و توانایی حفظ ایمنی در شرایط مختلف آب‌وهوایی، از جمله نقاط قوت این محصولات است.