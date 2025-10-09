وزیر نیرو در ادامه برنامه‌های خود در سفر به استان‌های تهران و سمنان، از بند انحرافی «سیمین دشت» در گرمسار بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عباس علی‌آبادی در این بازدید که امروز پنجشنبه ۱۷ مهر انجام شد، از نزدیک در جریان روند آبرسانی به غرب استان سمنان و نیاز‌های آبی این استان قرار گرفت.

حمید احسانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان در حاشیه این بازدید، با اشاره به لزوم توجه به منابع آبی این استان اظهار داشت: بند انحرافی سیمین دشت در سال ۱۳۶۵ به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این تأسیسات آبی از نوع بتنی بوده و در مجموع ۱۲۷ متر طول دارد عنوان کرد: طول مفید این سازه، ۱۲۰ متر و عرض کل آن ۱۹.۵ متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به اینکه دشت گرمسار به وسعت تقریبی ۵۰ هزار هکتار از جمله دشت‌های حاصلخیز کشور است که در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد عنوان کرد: منبع اصلی تأمین آب دشت گرمسار، رودخانه حبله رود است.

احسانی عنوان کرد: این منبع تأمین آب به دلیل عبور از تشکیلات نمکی، همواره دچار شوری قابل توجهی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی-اجتماعی دشت گرمسار، موضوعاتی، چون «کنترل شوری آب رودخانه حبله‌رود»، «جلوگیری از پیشروی کویر» و «کاهش شوری اراضی» از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان اضافه کرد: همچنین موضوع جداسازی شاخه‌های شور رودخانه از سال‌های گذشته توسط مهندسین مطرح شده و پس از انجام مطالعات مقدماتی به صورت یک طرح مورد توجه و اقدام قرار گرفت.

احسانی گفت: در نهایت طرح جداسازی آب شور از آب شیرین رودخانه حبله رود و انتقال آب شیرین به دشت گرمسار از طریق بند انحرافی سیمین دشت و کانال انتقال آن اجرایی شد.

احسانی با اشاره به اهمیت این بند انحرافی برای تأمین آب موردنیاز دشت گرمسار عنوان کرد: بند انحرافی سیمین دشت یکی از پروژه‌های کلیدی تأمین آب برای شهر‌های غربی استان سمنان است که بر روی رودخانه حبله‌رود، در حدود ۴۰ کیلومتری شمال شرقی گرمسار، احداث شده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این بند، جداسازی و انتقال آب رودخانه برای تأمین آب باکیفیت مردم گرمسار است عنوان کرد: برای این منظور، خط لوله انتقال آب تصفیه خانه گرمسار تا نقطه انتهایی مرز استان سمنان به طول ۲۲ کیلومتر، به بهره برداری رسیده و پروژه خط انتقال از این نقطه تا بند انحرافی سیمین دشت به طول ۱۹ کیلومتر که در محدوده مدیریت شرکت آب منطقه‌ای تهران قرار دارد، توسط شرکت آب نیرو در حال انجام است.

احسانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقوع سیلاب‌های متعدد، عملیات لایروبی و پاکسازی حوضچه‌های این بند به‌صورت جهادی انجام شده تا ظرفیت انتقال آب از این محل، افزایش یابد خاطرنشان کرد: تنها در یکی از این عملیات‌های لایروبی، حدود هفت هزار مترمکعب گل‌ولای از حوضچه‌های بند سیمین دشت تخلیه شد.

وی افزود: همچنین، شرکت آب منطقه‌ای سمنان و سایر نهاد‌های مرتبط، به‌طور مداوم در حال رفع موانع و بهسازی کانال انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار هستند.

گفتنی است وزیر نیرو به منظور بازدید میدانی از سد نمرود و همچنین بازدید از بند انحرافی سیمین دشت به شهرستان‌های فیروزکوه و گرمسار سفر کرد.

بازدید از پل اسکندر و حضور در نشست بررسی مسائل آب و برق شهرستان گرمسار، از دیگر برنامه‌های عباس علی آبادی در این سفر است.