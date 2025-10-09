به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن گفت:همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در روز ۲۵ مهرماه برگزار می شود. این همایش فرصتی است تا ظرفیت‌های ورزشی و اجتماعی شهرستان را به نمایش بگذاریم.

رضا غلامی زارع افزود: این برنامه حداقل ۴۰ دقیقه پخش زنده خواهد داشت و حضور فعال اعضای هیأت‌های ورزشی، ورزشکاران با لباس رسمی و استقبال خانواده‌ها از الزامات آن است.

گردهمایی مربیان و داوران؛ برای نخستین بار در بردسکن

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش مربیان و داوران شهرستان خبر داد و گفت:برای اولین بار قصد داریم مربیان و داوران همه رشته‌ها را شناسایی و گردهم جمع کنیم تا تعامل و هم‌افزایی بین فعالان فنی ورزش شهرستان شکل بگیرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن گفت: همچنین در نظر داریم شورای مشورتی جوانان در حوزه ورزش تشکیل شود.