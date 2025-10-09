اتصال بیش از ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از اتصال بیش از ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، عقاب نشین عنوان کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده ۴۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان در شش ماه اول امسال به شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب متصل شدهاند که نقش مهم و کلیدی در کاهش آلودگی زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی دارند.
وی گفت: تصفیهخانههای فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی به منظور بهبود وضعیت زیستمحیطی و جلوگیری از آلودگی احداث میشوند و همچنین با توجه به کاهش منابع آب، استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب برای آبیاری فضای سبز در برنامه قرارگرفته است.
وی با بیان این که احترام به محیط زیست یکی از وظایف شرعی و قانونی واحدهای صنعتی است افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استان موازین زیست محیطی با نظارت بر ممیزیهای زیست محیطی و حفظ فضای سبز در واحدهای صنعتی و تولیدی پیگیری میکند.