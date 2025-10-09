به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر کاری خود به استان گیلان، وارد شهر رشت شد. این سفر با هدف بررسی مسائل زیست‌محیطی، شرکت در جلسات راهبردی و دیدار با فعالان حوزه محیط زیست انجام می‌شود.

در این مراسم، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، و جمعی از مدیران و مسئولان استان حضور داشتند.

این سفر با هدف شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و آمایش سرزمین ، دیدار با کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست، و نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی برنامه‌ریزی شده است.