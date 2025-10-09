سرپرست پست کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال یک میلیون و ۳۱۹ هزار مرسوله توسط پست استان جابجا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست پست استان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال یک میلیون و ۳۱۹ هزار مرسوله توسط پست استان جابجا شده است گفت: از این تعداد ۸۱۹ هزار و ۹۰۰ مرسوله وارده و ۵۰۰ هزار تای آن از استان به سایر نقاط کشور ارسال شده است. ابوالحسن فروغی خو با اشاره به ۱۷ مهر روز جهانی پست افزود: پست به عنوان یک شبکه جهانی گسترده کار خدمات رسانی به مردم را در قالبهای مختلف انجام میدهد. وی اضافه کرد: امانتداری، قبول و ارسال مرسولات مردمی و شرکتها در قالب خدمات متنوع و همین طور واسطه بین تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان از خدمات ارائه شده توسط پست است. سرپرست پست استان با اشاره به خدمات پست گفت: پست استان با ۷ دفتر پستی دولتی،۴۰ دفتر پیشخوان،۷۲ نمایندگی پستی در روستاها،۱۸ نمایندگی خطوط و ۱۰۱ صندوق پستی در تمام نقاط استان خدمات رسانی میکند. فروغی خو افزود: در سال گذشته دو میلیون و ۴۱۰ هزار مرسوله پستی در کهگیلویه وبویراحمد جابجا شده است. وی با اشاره به اجرای طرح جی نف یا پایگاه نشانی استاندارد ملی در استان اضافه کرد: این طرح، زیرساختی مهم برای مدیریت هوشمند و خدماترسانی دقیق در استان است که هم اکنون در حال کار و در حوزه شهری ۸۰ درصد و در حوزه روستایی ۳۹ درصد پیشرفت داشته و تا پایان آبان ماه به پایان میرسد. سرپرست پست استان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: با توجه به سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ آماربرداری حدود ۸۰ درصد این سرشماری از طریق پروژه جی نف و ۲۰ درصد به صورت دستی انجام میشود. فروغی خو با اشاره به خدمات رسانی به مناطق عشایری افزود: برای این کار از بین خود عشایر یک نفر به عنوان پستچی مرسولهها را بین عشایر جابجا میکند تا عشایر در هر نقطهای ار استان از خدمات پست بهرهمند شوند. وی با اشاره به توسعه خدمات روستایی و عشایری بیان داشت: در راستای مشتری مداری سرویس پستیای بازار راه اندازی کردیم تا محصولات روستائیان و عشایر را در این سرویس تبلیغ و بدون واسطه و کمترین هزینه برای آنها به دست مشتریان برسانیم.