به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ملی مهارت گفت: گروه جهادی دانشجویی از امروز به مدت یک هفته به روستا‌های درب کلات و ده پایین سادات محمودی اعزام می‌شوند.

حمیدرضا دامیده افزود: گروه جهادی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و عمرانی به این مناطق اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: این گروه شامل ۱۵ نفر از آقایان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ملی مهارت گفت: هدف از این اردو کمک به مردم روستا در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و توسعه این روستا‌ها است.