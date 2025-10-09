آیت الله حسینی بوشهری در جلسه مشترک هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری در خصوص نقش رهبری در مدیریت و هدایت دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: رهبر انقلاب در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بن بست شکنی کردند و با حضور در اتاق جنگ و حفظ ارتباط با مردم با ایستادگی و شجاعت، امید آفرینی را در خط مقدم و در بین مردم ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در جلسه مشترک هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رهبری در مدیریت و هدایت دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: رهبر انقلاب با مدیریت مستقیم صحنه با جایگزین کردن فرماندهان و ایراد پیام تلویزیونی امید و اقتدار را در کشور ایجاد کردند و انسجام و همبستگی را در جامعه شکل دادند.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: رهبر انقلاب با حضور در اتاق عملیات جنگ و مدیریت مستقیم جنگ نقش موثری ایفا کردند و کیفیت نقش آفرینی رهبری در جنگ ۱۲ روزه در قامت مرد میدان بود و در ابعاد سخت و نرم جنگ مقتدرانه وارد شدند.

وی با اشاره به نقشه پیچیده و ترکیبی دشمن که مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، روانی، شناختی و رسانه‌ای انجام می‌داد گفت: رهبر انقلاب با حضور در اتاق جنگ و مدیریت میدانی جنگ و پیام تلویزیونی خود مدیریت فضای ادراکی را در دست گرفتند و کشور با پیام تلویزیونی رهبر انقلاب آرامش خود را به دست آورد.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ایشان با انتخاب فرماندهان آشفتگی پس از ساعات اولیه جنگ را مدیریت کردند و پیام امید و اعتماد را منعکس کردند و نه تنها در برابر هجمه دشمن مغلوب نشدند بلکه به همه آحاد جامعه امید بخشیدند و با بشارت پیروزی روحیه و استقامت ملی را تقویت کردند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن در روز‌های ابتدایی جنگ تصور تسلیم آسان کشور را داشتند، اما رهبری در پیام نخست تلویزیونی خود و در پیام تلویزیونی خود وعده بیچاره شدن و له شدن دشمن را دادند که نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه بن بست شکنی کردند و با حضور در اتاق جنگ و حفظ ارتباط با مردم و حضور در مراسم شب عاشورا و پیام‌های ایشان به مردم نه تنها نقشه دشمنان را خنثی کردند بلکه با ایستادگی و شجاعت، امید آفرینی را در خط مقدم و در بین مردم ایجاد کردند.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: دشمن در جنگ همه جانبه خود به دنبال همراه سازی مردم و ملت ایران با خود بودند، اما رهبر انقلاب در این شرایط به دور از جناح بندی‌ها حفظ مردم با محوریت ایران را دنبال کردند و در پیام‌های خود این موضوع را محور قرار دادند و به منظور تقویت انسجام ملی و تاب آوری اجتماعی مرکز ثقلی برای همبستگی مردم و نظام ایجاد کردند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب روایت اول از پیروزی را انجام دادند و اقدام دقیق و به هنگام ایشان در زمان آغاز تجاوز و پیام ایشان پس از توقف جنگ باعث شد تا روایت اول از پیروزی را در دست بگیرند و دشمن را ناکام گذاشتند.