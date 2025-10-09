۱۰ طرح عمرانی و اشتغال‌زا با بیش از ۴۱ میلیارد تومان هزینه در کویرات آران و بیدگل به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی‌محمد یوسفیان، فرماندار شهرستان آران و بیدگل در حاشیه این مراسم با اشاره به مشارکت نهاد‌های انقلابی و مردمی در اجرای طرح‌ها گفت: آسفالت‌ریزی معابر روستای یزدلان به مساحت ۶ هزار مترمربع با همکاری دهیاری و بنیاد مسکن، بازسازی و افتتاح مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) در روستای حسین‌آباد و رونمایی از ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی از جمله طرح‌هایی است که با استفاده از تسهیلات درآمدزایی پست‌بانک و آورده دهیاری‌ها اجرا شده است.

وی، اشتغالزایی اجرای این طرح‌ها را ۲۱ نفر بیان کرد و افزود: افتتاح کارگاه میوه خشک‌کنی در روستای محمدآباد، کارگاه خیاطی در روستای علی‌آباد و ترمینال ضبط پسته در روستای ریجن از دیگر طرح‌هایی است که با مشارکت بنیاد علوی و بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

یوسفیان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کویرات در حوزه کشاورزی، به‌ویژه در زمینه کشت پسته، گفت: وسعت زیر کشت باغ‌های پسته در این منطقه به ۴۵۰۰ هکتار رسیده و بیش از ۳۵۰۰ هکتار از این اراضی در حال بهره‌برداری است.

فرماندار آران و بیدگل با تأکید بر نقش حیاتی بخش کویرات در اقتصاد منطقه، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با این مراسم، آیین آغاز برداشت پسته در یکی از باغات نمونه روستای فخره با حضور مسئولان برگزار شد.