به دنبال رشد ۳۸ برابری تولید برق خورشیدی در استان مرکزی، تقاضای سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی به ۱۲ هزار مگاوات رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در آیین بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در شهرستان زرندیه گفت: این پروژه با تلاش سرمایه‌گذاران و متخصصان داخلی در مدت کوتاه چهار ماه به بهره‌برداری رسید و نمونه‌ای موفق از توان داخلی در عرصه انرژی‌های نو است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: تولید برق خورشیدی استان مرکزی به ۲۳۱ مگاوات رسید و تقاضای سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان نیز به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یافت.

استاندار مرکزی گفت: این در حالی که سال گذشته میزان برق تولیدی خورشیدی استان تنها ۶ مگاوات بود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال ۵۰۰ مگاوات، سال آینده ۱۸۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۰۶ مجموعاً ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی تولید خواهد شد.

او از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: در حالی که هدف‌گذاری ما ۵ هزار مگاوات بود، تا کنون برای تولید بیش از ۵۵۰۰ مگاوات قرارداد امضا و مجوز صادر شده است.

زندیه‌وکیلی این را هم گفت که حدود ۱۲ هزار مگاوات تقاضای سرمایه‌گذاری در دست بررسی است.