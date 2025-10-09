پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، بر توانمندی و کیفیت بالای تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: ۴۰ درصد تجهیزات سرمایهای پزشکی در داخل کشور تولید میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی در آیین افتتاحیه نمایشگاه ایرانمد با اشاره به جایگاه ایران در تولید تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی یکی از حوزههایی است که کشور به آن افتخار میکند.
وی افزود: امروز بیش ۷۰ درصد تجهیزات مصرفی پزشکی و حدود ۴۰ درصد دستگاههای تجهیزات سرمایهای پزشکی در داخل کشور تولید میشود که این موضوع نشاندهنده همت و توانمندی سرمایه انسانی و صنعتی داخلی است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: بخش عمدهای از تجهیزات مصرفی مورد استفاده در بیمارستانها، چه در حوزه درمان و چه در اعمال جراحی، تولید داخل کشور است. همچنین تعداد شرکتهای فعال در این حوزه چشمگیر است و بر اساس آمارها، تعداد IRCهای صادرشده طی سال ۱۴۰۱ تا امروز برای تجهیزات تولیدی از ۱۴ هزار مورد به ۲۸ هزار مورد رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی در حوزه تجهیزات، کیفیت است، گفت: ما باید بتوانیم از کیفیت تولیدات ایرانی دفاع کنیم. در نمایشگاه ایرانمد نیز شاهد هستیم که شرکتهای ایرانی با تکیه بر دانش فنی خود، محصولات باکیفیتی ارائه دادهاند و برای کیفیت خود مستندات و گواهیهای معتبر دارند. پزشکان نیز از این تجهیزات استقبال کردهاند.
پیرصالحی تصریح کرد: تجهیزاتی که نیازمند تأییدیههای بالینی هستند، با همکاری تیمهای تخصصی و فعالان حوزه سلامت ارزیابی و تأیید میشوند تا با اطمینان به بازار عرضه شوند. خوشبختانه امروز این فرایند با دقت و همکاری نزدیک میان بخشهای علمی و صنعتی کشور انجام میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به بازدیدهای خود از صنایع و شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی در شهرهای قم، اصفهان، مشهد و تهران گفت: در بازدید از این مجموعهها، شاهد تلاش ارزشمند متخصصان و جوانان کشور بودم و از پیشرفتهای آنها احساس افتخار میکنم؛ واقعاً این میزان رشد و انگیزه در صنایع داخلی خستگی را از تن انسان بیرون میکند.
پیرصالحی در ادامه با اشاره به وضعیت ارزی حوزه سلامت گفت: مجموعه بانک مرکزی در این مدت حمایتهای خوبی از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته و امروز ارزی که مورد نیاز این دو بخش بوده، تخصیص داده شده است. با این حال، مشکل اصلی، انتقال ارز است. باید موضوع دارو و سلامت را با اولویت ویژه دنبال کنیم، چراکه نمیتوان عملهای جراحی را لغو کرد یا تأمین دارو را به تأخیر انداخت.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیستند، اما در عمل هیچ مسیر مطمئنی برای انتقال پول وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز اختلال در تأمین بهموقع اقلام حیاتی میشود و باید تمام تلاش خود را برای رفع این چالش بهکار بگیریم.
معاون وزیر بهداشت درباره استفاده از برات برای تسهیل مبادلات ارزی نیز گفت: بانک مرکزی با این روش موافقت کرده است، اما ایرادی که وجود دارد این است که ریسک تفاوت نرخ ارز بر دوش شرکتهاست و با توجه به نوسانات قیمت ارز، این مسئله میتواند برای تولیدکنندگان چالشبرانگیز باشد.
وی همچنین از پیگیریهای مستمر وزیر بهداشت در رفع مشکلات حوزه دارو و تجهیزات تقدیر کرد و افزود: جلسات متعددی با بانک مرکزی برای حل مشکلات ارزی برگزار میشود و خوشبختانه هر موضوعی که به وزیر محترم منتقل شود، به سرعت پیگیری میشود. البته در سطح کل کشور نیز مشکلاتی وجود دارد که نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
وی در پایان با قدردانی از تلاشگران حوزه سلامت گفت: در شرایط حاضر، نوسانات و تأمین ارز دشوار است و باید به همه تلاشگران این عرصه دستمریزاد گفت. امیدوارم با تلاش و کوشش همهجانبه فعالان و دلسوزان حوزه سلامت، به سوی ایرانی سالمتر و آیندهای روشنتر گام برداریم.