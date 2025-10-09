پخش زنده
عملیات رفع خاموشی و بهبود روشنایی در بوستانهای محلی منطقه۲۲ با هدف ارتقاء ایمنی و رفاه شهروندان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسبما، این طرح در مرحله نخست با شناسایی نقاط تاریک توسط کارشناسان نواحی ششگانه در محلات ۱۲گانه منطقه و دریافت گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس انجام شد.
در همین راستا، رفع خاموشی بوستان نیلوفر به اجرا درآمد و سایر بوستانهای محلی نیز طبق برنامه زمانبندی در دستور کار هستند.
اقدامات مشابه برای بوستانهای فرامنطقهای همچون آبشار، لتمالکن، چیتگر، وردآورد، جوانمردان و ایثار نیز در حال پیگیری است تا پوشش کامل روشنایی در کلیه بوستانهای منطقه حاصل شود.