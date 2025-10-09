پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اعلام کرد: هر ماده از قانون جهش تولید دانشبنیان دارای شاخصهای مشخصی است و برنامهریزی شده تا پایان دولت چهاردهم بیش از ۷۰ درصد از مفاد این قانون اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین افشین، پنجشنبه، ۱۷ مهر در نشست تخصصی ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت که در دانشگاه تبریز برگزار شد، افزود: قانون جهش تولید دانشبنیان تنها محدود به دو ماده نیست و دانشگاهها باید بهطور جدی در اجرای این قانون مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها باید از خود بپرسند که چه اقداماتی در راستای بند "چ" ماده چهارم این قانون انجام دادهاند، ادامه داد: چرا که این بند فرصتهای جدیدی را برای همکاری با صنعت فراهم میکند.
وی با اشاره به تغییرات مهمی که در این قانون ایجاد شده، خاطرنشان کرد: پیش از این، پایاننامهها تنها متعلق به دانشگاه بودند و دسترسی به آنها محدود بود، اما اکنون دانشگاهها مجازند به صنایع مختلف پایاننامههای با ارزش اقتصادی را واگذار کرده و روی آنها سرمایهگذاری کنند.
افشین تاکید کرد: ماده یک تا ۱۸ این قانون دارای پتانسیلهای زیادی برای ایجاد ثروت و توسعه فناوری است. اگر دانشگاهها این قانون را به درستی اجرا کنند، در چهار سال آینده زیرساختهای آموزشی و تحقیقاتی تمام دانشگاهها به روز خواهد شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد بخشی از مالیات کشور را به علم و فناوری اختصاص دهد تا از این طریق صنایع از مسئولیت اجتماعی خود خارج شده و به رشد علمی کشور کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع باید درک کنند که علم و فناوری یک بخش پررونق و ثروتآفرین است که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
افشین با اشاره به موفقیتهای حوزه نانو در کشور، بیان کرد: ما در حوزه نانو در دو سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان پول بلاعوض به شرکتهای نانو اعطا کردهایم. همچنین، در سال ۱۴۰۲ درآمد این شرکتها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۶ هزار میلیارد تومان آن به دولت بازگشت و در سال ۱۴۰۳ نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمده داشتن که ۹ هزار میلیارد تن به دولت بازگشته است.
وی با بیان اینکه اگر این استان تمایل دارد آباد شود، باید برنامهریزی کند تا یک درصد از مالیاتها در این استان هزینه شود، اظهار کرد: این کار به افزایش نیروی انسانی و ثروت این منطقه کمک خواهد کرد.
افشین خطاب به دانشگاهیان و مسئولان این جلسه گفت: استانهای تهران، البرز، کرمان، اصفهان و یزد پیشتاز در استفاده از اعتبار مالیاتی هستند، اما تبریز هنوز در این زمینه جایگاه مناسبی ندارد. ما تسهیلات را فراهم کردهایم، اما هنوز در حال حساب و کتاب هستید و استفاده کافی از این فرصت نمیکنید.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور در ادامه افزود: در بند "چ" ماده چهارم قانون جهش تولید دانشبنیان، دانشگاهها میتوانند زمینهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. این کار علاوه بر درآمدزایی، به پیشرفت صنعت نیز کمک خواهد کرد.
علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز در ادامه با اشاره به تأسیس منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین در شهرک صنعتی بعثت گفت: شهرک بعثت ۱۱ هزار هکتار است که بزرگترین منطقه شهرک صنعتی ایران است ۳۰۰۰ هکتار از بعثت با دیوار کشی برای توسعه منطقه ویژه سهلان اختصاص خواهد یافت.