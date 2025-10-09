به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پاسدار شهید مهدی مزینانیان از پایوران تیپ ۱۲ قائم استان سمنان در حین انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه‌ به فیض شهادت نائل آمد.

مردم ولایتمدار شاهرود پس از اقامه نماز مغرب و عشای امشب پنج شنبه در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در باغ زندان جمع شدند و با قرائت قرآن و ادعیه و سینه زنی ، با پیکر مطهر شهید مزینانیان وداع کردند.

همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید صبح امروز با حضور همرزمان و خانواده معظم شهید در تیپ۱۲ قائم سمنان برگزار شد

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام روز جمعه ۱۸مهرماه ساعت ۹ صبح از معراج شهدا در کانون بسیج شاهرود به سمت گلزار شهدای باغ زندان انجام خواهد شد.

شهید مدافع امنیت ستوان سوم پاسدار مهدی مزینانیان متولد بیستم تیر ۱۳۷۳ بود و چهارشنبه شانزدهم مهر حین انجام ماموریت رزمی به شهادت رسید .