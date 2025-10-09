برخورد دو دستگاه خودرو سواری با عابران در محور هراز یک کشته و ۸ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران گفت: گزارش تصادف دو خودروی تیگو ۸ و پژو ۲۰۷ با عابران در کیلومتر ۳۵ محور هراز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیا) استان اعلام و یک گروه عملیاتی از پایگاه امدادونجات بین شهری کهرود به همراه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

غلامعلی فخاری با بیان اینکه اقدامات پیش‌بیمارستانی پس از ارزیابی اولیه برای مصدومان انجام شد، افزود: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۸ نفر مصدوم شدند.





او ادامه داد: یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۷ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.