وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: چله گاه از جاذبه‌های طبیعی زیبا در سپیدان و کانون نشاط اجتماعی در شمال فارس است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید رضا صالحی امیری در بازدید از تفرجگاه چله گاه در سپیدان فارس گفت: این منطقه در حوزه شهری است باید کمک کنیم تا شهرداری اردکان هر چه زودتر پروژه گردشگری این تفرجگاه را تکمیل و برای خدمت به مردم آماده کند.

او درباره تامین اعتبار دولتی مورد نیاز برای تکمیل این پروژه گفت: باید ردیف بودجه برای این پروژه تعریف شود و اکنون زمان اقدام در این زمینه است.

صالحی امیری اضافه کرد: این ردیف اعتباری چه در ردیف اعتبارات استانی فارس و یا در ردیف اعتبارات وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد در همین محل هزینه خواهد شد.

او پیشنهاد کرد: باید منابع تجمیع برای هر بخش از پروژه تجمیع شود تا هر چه زودتر به سرانجام برسد.

شهردار اردکان در این بازدید گفت: براساس مطالعات جامع گردشگری شهرستان سپیدان، ۱۲ پروژه در اردکان تعریف شده تا این شهر از شهری در مسیر گردشگری به شهر مقصد تبدیل شود.

او با بیان اینکه محور چله گاه یکی از ۱۲ پروژه گردشگری اردکان است، افزود: معبر این تفرجگاه از هشت متری به حدود ۴۰ متر تبدیل می‌شود.

شهردار ارکان گفت: در پی تفاهم انجام شده، در این پروژه گردشگری، تملک و خاک برداری و تعریض پل‌ها به عهده شهرداری است و اجرای پروژه به عهده میراث فرهنگی خواهد بود.