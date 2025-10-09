نماز جمعه سمنان از فردا هجدهم مهر ماه در مصلای امیرالمؤمنین سمنان اقامه و پس از اقامه نماز جمعه ، راهپیمایی بشارت نصر در همه مناطق استان سمنان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان سمنان اعلام کرد: پس از حدود یک ماه از مراحل آماده سازی و برگزاری دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان در مصلای امیرالمومنین سمنان، با پایان برگزاری این کنگره، نماز عبادی و سیاسی جمعه مانند گذشته از هجدهم مهر ماه در مصلای سمنان برگزار می‌شود.

همچنین بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ؛ به‌مناسبت دومین سالگرد طوفان‌الاقصی راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، ۱۸ مهر پس‌ از نمازجمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود.