دومین مسابقه کتابخوانان حرفه‌ای در خراسان شمالی، به مرحله نهایی رسید.

این مسابقات با محوریت کنگره سه هزار شهید استان و با مشارکت صدا و سیما و اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

در این مسابقه ۹۰ نفر ثبت نام کردند که تنها چهار گروه سه نفره از بجنورد، شیروان و فاروج، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و در نهایت، برترین ها معرفی شدند.

این مسابقه به صورت پی در پی و برای دومین سال برگزار شد و از شبکه اترک هم به روی آنتن رفت.