به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،همایش دوچرخه سواری با شرکت حدود ۱۰۰ دانش آموز در راستای صیانت از گواهی بین المللی جهان شهر سالم مراغه انجام شد.

شرکت کنندگان در این همایش بر اصول برنامه شهر و روستا‌های سالم مراغه و اجرای مداخلات سلامت محور توسط مدارس تاکید کردند.

صدیقه صلواتی دبیر برنامه شهر و روستای سالم مراغه گفت:ترویج ورزش‌های همگانی نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی مدارس در ارتقای سلامت دانش آموزان است.

صلواتی افزود:کودکان وارثان و سازندگان اصلی جهان شهر سالم مراغه هستند و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ایشان با مشارکت تمامی ارگان‌ها و نهاد‌ها بویژه آموزش و پرورش اقدامی آینده نگرانه است.

این همایش با مشارکت مدارس امین، فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور مراغه برگزار شد.