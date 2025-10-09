شب پنجم برگزاری بیست‌ودومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، با میزبانی از خردسالان سیاه‌باز و نقال و اجرای هیجان‌انگیز زوج لافندباز گیلانی میزبان تماشاگران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، پنجمین شب از بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با شبیه‌خوانی آغاز شد، با نقالی و سیاه‌بازی کودکانه‌ی هنرجویان کارگاه‌های آموزشی جشنواره، تماشاگران را سر ذوق آورد و و با اجرای هیجان‌انگیز لافندبازی در خانه اتحادیه به پایان رسید.

در نخستین برنامه این شب‌ها، حاضران در خانه اتحادیه تماشاگر شبیه‌خوانی رستم و سهراب با هنرنمایی شبیه‌خوانان گرمساری به معین‌البکایی علی عزیزی شدند.

در ادامه تماشاگران شاهد تحقق بخشی از شعار بیست‌ودومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی که توجه به بُعد آموزشی به منظور تربیت نسل جوان در راستای تداوم روند نمایش‌های آیینی و سنتی است؛ بودند.

نقالی و سیاه‌بازی توسط هنرمندان خردسال که در روز جهانی کودک و در قلب خانه اتحادیه رقم خورد تحقق همین شعار بود.

خردسالانی که با نقل سیاوش و اجرای سیاه خاطره‌انگیز نمایش‌های آیینی و سنتی چراغ امید به آینده را در دل هنرمندان پیشکسوت و علاقه‌مندان به این هنر زنده کردند.

داوود داداشی، پیشکسوت سیاه‌بازی پس از اجرای نقالی و سیاه‌بازی هنرمندان خردسالان، این هنرمندان کوچک را حاصل تلاش کارگاه‌های آموزشی جشنواره معرفی کرد.

سیاوش ستاری، دبیر جشنواره نیز در این باره گفت: خوشحالم که با برگزاری کارگاه‌های آموزشي در سراسر کشور، صدها هنرجو را به هنرها و آیین‌های نمایشی ایرانی علاقه‌مند کردیم. این امر به همت موسسات خصوصی و انجمن هنرهای نمایشی در استان‌ها رقم خورد که داوطلبانه همراه ما شدند تا ۱۲۰ کارگاه آموزشی، ۱۵ روزه در ۶۸ شهر ایران عزیز برگزار کنیم.

در پایان نیز داوود فتحعلی‌بیگی، آقای نمایش ایرانی با اهدای جوایز نقدی از سوی دبیرخانه جشنواره از هنرمندان خردسال تقدیر کرد.

چمدان عروسک، جی‌جی بی‌جی با کارگردانی جوانمردی از شیراز، نقالی بانو گشسب با اجرای طاهره بهرامی از تهران، پرده‌خوانی باز و کبوتر توسط مرشد رسول میرزاعلی از تهران، خیمه شب‌بازی به کارگردانی افسانه غریب‌نواز از لاهیجان، تخت‌حوضی مالیات‌گیری به کارگردانی داوود داداشی از تهران دیگر اجراهای جشنواره بودند که مخاطبان را با خود همراه کرده و در گوشه گوشه‌ی خانه اتحادیه شور و شوق را زنده کردند.

سایه‌بازی قره‌گوز از کشور ترکیه اجرای بخش بین‌الملل این رویداد هنری را رقم زد.

اسب چوبی، آیین پیش بهاری و دست‌بازی و چوب‌بازی گروه هنرمندان سبزوار با طراحی و کارگردانی ابوالفضل طبسی از اجراهای پرمخاطب شب گذشته بود که تماشاگران بارها درخواست تکرار آن را داشتند.

و اما لافندبازی بازی، طناب‌بازی یا همان آکروبات به زبان امروز، از نمایش‌های هیجان‌انگیز، جذاب، مردمی و عامیانه مردم گیلان با اجرای خانواده حسین‌زاده، آخرین بازماندگان هنر لافندبازی گیلان پایان بخش شب پنجم جشنواره بود.



جشنواره‌ی نمایش‌های آیینی و سنتی اجراهای صحنه‌ای خود را در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر ادامه می‌دهد. چهارشنبه 16 مهر ماه نمایش‌های «چهل گیس»، «مینی مضحکه» و «هیلد» به اجرا در آمدند.

نمایش «مینی مضحکه » که روز گذشته در دو نوبت ۱۷ و ۱۹در سالن قشقایی اجرا می‌شد، ،میزبان آتش تقی‌پور بود و با استقبال مخاطبان همراه شد.همچنین در این روز نمایش «هیلد» به کارگردانی سیاوش توده فلاح در دو سانس 17:30 و 19:30 در سالن سایه اجرا شد.

نمایش «چهل گیس» به کارگردانی سیروس کهوری نژاد نیز در دو سانس 17 و 19 در تالار چهارسو روی صحنه رفت و میزبانی هنرمندانی چون آتش تقی پور، ناصر اقایی و حسین مسافر آستانه بود.