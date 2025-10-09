رئیس کل دادگاه‌های انقلاب تهران با حضور در مجتمع قضایی ولی‌عصر از نزدیک شاهد نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان بود و بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ربیع‌اله قربانی با هدف سیاست‌های تحولی محاکم و برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران مبنی بر ارتقاء سطح خدمت‌رسانی و پایش مستمر عملکرد مجتمع‌های قضایی، امروز در مجتمع قضایی ولی‌عصر حضور یافت .

رئیس کل محاکم تهران ضمن عرض سلام و خداقوت به همکاران، از تلاش‌ها و زحمات مجموعه همکاران قضایی و اداری این مجتمع قدردانی کرد و بر نقش مهم آنان در تحقق اهداف کلان دستگاه قضایی تأکید کرد.

قربانی با حضور در بخش‌های مختلف مجتمع از نزدیک شاهد نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان بود و ضمن رصد میدانی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید ویژه داشت.

بررسی آمار عملکرد شعب و تحلیل نقاط قوت و چالش‌های موجود از دیگر محور‌های این بازدید بود که با هدف بهبود کارآمدی شبکه ها و افزایش سرعت رسیدگی‌ها صورت گرفت.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان، اجرای راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت سرمایه انسانی محاکم و ارتقای بهره‌وری مجتمع‌های قضایی را از اولویت‌های آتی عنوان کرد.