به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: محکوم این پرونده حدود پنج سال پیش مرتکب قتل شده بود و با گذشت اولیای دم، در آسیتانه اجرای حکم ، از قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد .

حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری افزود : با تحقق این بخشش ، شمار موارد گذشت از قصاص نفس در استان سمنان از ابتدای امسال تاکنون به شش فقره رسید.

وی از تلاش‌های پیگیرانه مسئولان قضایی و زندان دامغان، همراهی امام‌جمعه، صلح‌یاران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان برای کسب رضایت اولیای دم قدردانی کرد و گفت : این کسب رضایت در شرایطی انجام شد که تمامی مراحل قانونی این پرونده برای اجرای قصاص طی شده بود و محکوم در آستانه اجرای حکم قرار داشت