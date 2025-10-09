پخش زنده
امروز: -
استاندار هرات بر استفاده از خط آهن خواف - هرات برای واردات سوخت تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «اسلام جار» استاندار هرات در دیدار با تجار و سرمایه گذاران این استان با تاکید بر ضرورت استفاده از خط آهن خواف - هرات برای واردات مواد سوخت، گفت: خط آهن خواف – هرات میتواند گزینهای مقرون به صرفه و سریع برای انتقال محمولههای تجاری باشد.
وی افزود: استفاده از این مسیر ریلی نه تنها هزینههای حمل و نقل را کاهش میدهد بلکه روند واردات را نیز تسریع میکند.
راهآهن خواف – هرات یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی میان افغانستان و ایران است که افغانستان را به شبکه ریلی منطقهای متصل میکند و هم اکنون بخشی از کالاهای صاداراتی و وارداتی افغانستان از مسیر خواف - هرات منتقل میشود.
حکومت افغانستان همواره بر افزایش ظرفیتهای مسیر خواف - هرات تاکید میکند و این مسیر را ظرفیت مهم برای ارتقای روابط تجاری این کشور میداند.