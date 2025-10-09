به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی افزود: لرستان با تولید ۳۷هزار تن لوبیا و سطح زیرکشت ۱۳ هزار و ۸۰۰ هکتار رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: شهرستان ازنا بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان دارد.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: لوبیای قرمز، چینی، سفید و چشم‌بلبلی از ارقام کشت‌شده در استان است که برداشت آن از اواخر شهریور آغاز و تا نیمه اول مهر ادامه دارد.

صیادی همچنین به روش‌های آبیاری این محصول اشاره کرد و افزود: از مجموع اراضی زیرکشت، هشت هزار و ۶۱۰ هکتار به روش غرقابی، ۶۳۲ هکتار به روش جوی و پشته، چهارهزار و ۱۰۰ هکتار به وسیله نوار تیپ و ۴۵۸ هکتار به روش بارانی آبیاری می‌شوند.