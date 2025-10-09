به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم در مراسم خوشامدگوئی به داوطلبان شرکت‌کننده در کاروان دریائی صمود که بدست نیروهای رژیم اسرائیل بازداشت شده بودند؛ اعلام کرد: مالزی در حال برنامه ریزی برای ارسال موج دوم کمک های بشردوستانه به غزه است.

وی در تجمع همبستگی با غزه و خوشامدگویی به داوطلبان کاروان جهانی صمود تصریح کرد: دولت مالزی بزودی با مقامات مصری گفت‌وگو خواهد کرد تا راه‌های جایگزین برای رساندن کمک‌ها به غزه به‌ویژه از طریق گذرگاه رفح را بررسی کند.

پیش از سخنان انور، مدیر مرکز فرماندهی «Sumud Nusantara»، داتوک سانی عربی عبدال علیم، پیشنهاد کرد: دولت مالزی از ائتلاف در اجرای دومین مأموریت انسانی از مسیر مصر پشتیبانی کند.

انور ابراهیم نیز تأکید کرد: هدف این مأموریت، تنها رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه نیست؛ بلکه ارسال پیامی روشن به جامعه جهانی است مبنی بر این‌که مالزی قاطعانه در کنار مبارزه ملت فلسطین ایستاده است.

وی در ادامه، میان استقلال مالزی و مبارزه فلسطین برای آزادی مقایسه‌ای تاریخی انجام داد و گفت: اگر کسی در این باره تردید دارد کافی است به تاریخ استقلال خودمان نگاه کند؛ ما آزاد و مستقل شدیم چون استعمار بریتانیا را نپذیرفتیم. پس چرا باید اجازه دهیم غزه زیر سلطه اسرائیل باقی بماند؟

کاروان GSF که حامل مواد غذایی و دارویی بود، پنج‌شنبه گذشته در آب‌های بین‌المللی توسط نیروهای اسرائیلی متوقف شد.

مالزیایی‌های حاضر در آن کاروان بازداشت و سپس آزاد و به کشور بازگشتند.

مالزی از توافق حاصل‌شده میان جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و رژیم اسرائیل در مرحله نخست "طرح جامع پایان مناقشه غزه" که به ابتکار رئیس‌جمهور ایالات متحده در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ در شرم‌الشیخ مصر به امضاء رسید، استقبال می کند.

مالزی ضمن تقدیر از نقش رهبری ترامپ در این روند، نقش کلیدی مصر، قطر، ترکیه و دیگر شرکای بین‌المللی را در تسهیل اجرای این طرح حیاتی ارج نهاد.

مالزی از همه طرف‌ها خواسته است که این توافق را به‌صورت کامل و بدون تأخیر اجرا کنند تا صلحی پایدار و ثباتی واقعی در منطقه برقرار شود.

مالزی همچنین آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده و سایر شرکای بین‌المللی برای تحقق صلحی پایدار در غزه و تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر پایه مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ با قدس شرقی به‌عنوان پایتخت آن اعلام کرده است.