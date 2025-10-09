پخش زنده
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی شیلات ایران از اجرای پایلوت طرح مدیریت مشارکتی ماهیگیری در سواحل خزر خبر داد؛ طرحی که با اعتبار ۱۰۰ میلیاردی، مسئولیت بهرهبرداری را به جامعه صیادی واگذار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا عباسپور نادری مدیرکل دفتر امور صید و صیادی شیلات ایران اعلام کرد: طرح «مدیریت مشارکتی ماهیگیری» در سواحل خزر بهصورت پایلوت در هر استان با تشکیل یک شرکت پره نمونه اجرا میشود و برای آن اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی افزود: با اجرای این طرح تمام مسئولیت بهره برداری پایدار حفاظت دخایر کنترل و نظارت منابع و بازسازی ذخایر به جامعه صیادی واگذر میشود.
عباسپور نادری همچنین از بیمه صیادان در قالب بیمه روستایی و عشایری خبر داد و گفت: ۷۰ درصد سهم بیمه توسط دولت پرداخت میشود تا امنیت شغلی و اجتماعی صیادان تقویت شود.
در ادامه، مهدی شکوری معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران با اشاره به وابستگی صید در آبهای شمال به بازسازی ذخایر، گفت: در سال جاری، ۳۲۰ میلیون قطعه بچهماهی از گونههای سفید، کپور، تاسماهی و سوف در دریای خزر رهاسازی شده که سهم مازندران ۱۱۶ میلیون قطعه بوده است.
خشایار نوایی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صیادی پره مازندران نیز پیشبینی کرد: در فصل جاری، ۶ هزار تن ماهی سفید، کفال و کپور از دریای خزر صید شود.
نیما حسینزاده مدیرکل شیلات مازندران نیز در این مراسم با تأکید بر هدفگذاری برای احیا و نوسازی دو مرکز بازسازی ذخایر در کلاردشت و شهید رجایی ساری، گفت: نوینسازی آبزیپروری با هدف افزایش تولید و تکثیر ماهیان دریای خزر در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین مشارکت جامعه صیادی مازندران در حفظ ذخایر و صید مسئولانه را ارزشمند دانست و گفت: رویکرد اصلی شیلات ایران، بازسازی ذخایر دریای خزر با تکیه بر مشارکت مردمی و صیادان است.
با آغاز فصل صید در دریای خزر، بیش از ۴۲۰۰ صیاد مازندرانی تا ۲۰ فروردین تورهای خود را در آبهای شمال پهن کردند. این فعالیت همزمان با اجرای طرح «مدیریت مشارکتی ماهیگیری» در سواحل خزر آغاز شده است.